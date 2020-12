TREILERID ⟩ 11 jõhkralt jubedat uut filmi, mis hirmutavad kogu raha eest

Kuigi pool ilma on jätkuvalt pandeemia tõttu lukus ja kinotööstusel keerulised ajad, siis pole filmide tootmine siiski päris seisma jäänud ning vaatamist on oodata nii pimedatesse saalidesse kui ka kodustele ekraanidele. Siin on valik värskeid treilereid kas äsja välja tulnud või lähiajal esilinastuvatele põnevikele ja õudukatele.