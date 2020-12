Lapsevanemad ootavad terve elu, et nende lapsed ütleks neile «aitäh» ja lapsed ootavad terve elu, et neile öeldaks «vabandust». See emotsionaalne ummikseis ongi režissöör Lisa Aschani komöödia «Helista emale!» aluseks. Niki on 35-aastane, aga elab oma elu samamoodi nagu 25selt. Äkitselt on ta sunnitud tegelema kõigi oma suhete ja möödunud valikutega ühel ja samal ajal.