FILMIFAKT ⟩ Hugh Grant teenis «Neli pulma ja üks matus» eest häbiväärselt väikese summa

Romantiline hittkomöödia veendunud briti poissmehest Charles'ist (Hugh Grant), kes armub ameeriklanna Carrie'sse (Andie MacDowell). Charles ja ta sõpruskond, kuhu kuulub ka tema endine pruut Fiona (Kristin Scott Thomas), kohtuvad enamasti oma tuttavate pulmades. Ühel sellisel tseremoonial näebki ta esmakordselt võrratut Carrie't. Varsti trehvavad nad juba järgmises pulmas ja Charles saab teada, et Carrie on kihlatud ning et peagi on oodata ka tema pulmapidu.