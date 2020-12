LEPITUSFILM? ⟩ Liam Neeson paugutab USA piirimärulis Mehhiko narkokartelli pihta

Alles see oli, kui Liam Neeson ütles, et on märulite jaoks juba liiga vana. Viimasel ajal aga muud ei näegi, kui et mehine iirlane taas mõnes action-möllus möllab. Uusimaks täienduseks mehe renomees on jaanuaris kinodesse jõudev «Täpsuslaskur» (The Marksman).