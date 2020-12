VAATA TASUTA ⟩ Prantsuse dokfilm esileedi Melania Trumpist: labane trofeenaine või pereväärtuste sümbol?

«Melania on nii konservatiivse Ameerika kui ka kuratliku ambitsioonikuse sümbol. Mõnede jaoks on ta maailma võimsaima mehe käevangus tolknev vääritu trofeenaine, teiste jaoks aga konservatiivsete väärtuste kehastus – truult oma abikaasa teenistuses kaljukindlalt seisvat ja kannatlikult naeratavat naist. Samal ajal on ta aga kõikide jaoks jäänud ühtviisi salatsevaks ja iga tema liigutus läbitungimatuseni lihvituks,» kirjeldab film proua Trumpi.

26-aastaselt New Yorki kolinud, missivõistlustel karastunud arhitektuuritudengist Melania kohtus oma tulevase abikaasa, temast 24 aastat vanema kinnisvaramagnaadi Donald Trumpiga ühes linna hämaras kabarees. Nad abiellusid 2005. aastal ning neil on üks laps, 14-aastane Barron. Kui abikaasa Trump 2015. aastal presidendiks kandideeris, sattus Melania senisest väga erinevasse rolli ning asus kehastama perekeskset kuvandit, võludes masse ning meelitades valijahääli.

Film uurib läbi Washingtonis töötanud väliskorrespondendi silmade, kes on see läbi aegade üks salapärasemaid esileedisid, ning lubab MeToo ajastu vaimus sukelduda konservatiivse Ameerika sügavustesse, et avastada see «feminismi teine pool», mida tänaseks 50-aastane Jugoslaavia juurtega esileedi endast paljude jaoks kujutab.