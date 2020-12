KINOPOMM ⟩ Warner Bros paiskab 17 uut filmi netti, aga eestlastel sest kasu pole

Filmid jõuavad siiski ka kinno ning on HBO Maxi ligi 30 miljonile tellijaile kättesaadavad kõigest ühe kuu jooksul – aega hakatakse arvestama ametlikust kinodesse jõudmise päevast alates, vahendab The Hollywood Reporter .

Juba teade ühe hittfilmi suunamisest netti mõjus kinotööstusele kui ammukardetud ettekuulutuse täitumine, mis kinode peatset surma ennustab (juba räägitakse ka Bondi-filmi netilevist). Värskeim uudis Warneri kogu aasta kinohittide USA publiku jagamisest voogedastusteenusega on kinoketid aga päris välja vihastanud, ehkki otsust põhjendatakse kui pandeemiameedet. «Rahvas on filminäljas ja need filmid lihtsalt istuvad meil riiulil,» sõnas Warner Bros. Pictures Groupi nõukogu esimees Toby Emmerlich.