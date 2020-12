MEENUTUS ⟩ Suri ulmemärulis «Mad Max: Raevu tee» pahalast kehastanud näitleja

73-aastane näitleja lahkus siit ilmast rahulikult, viibides haiglaravil, teatab The Independent . Meest jääb leinama elukaaslane Christina.

Meest hinnati tema huumorisoone ning soojuse pärast. «Tal oli lahke süda, kes aitas alati neid, kes seda vajasid, näiteks pakkus öömaja kodututele teismelistele. Ta hoolis väga sotsiaalsest õiglusest ja keskkonnast – veel enne, kui neist said moeteemad. Tema elu juhtis põhimõte, et oleme kõik osa ühest suurest tervikust inimkonnana. Jääme teda tema eeskuju ja sõprust igatsema,» meenutab näitlejat hea sõnaga lavastaja Brian Trenchard-Smith, kelle 1975. aasta filmis «The Man from Hong Kong» kadunud näitleja mängis.