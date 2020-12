NÜÜD KINOS ⟩ Vene mustkunsti-trilleris satuvad trikivennad laval surmasuhu

Superstaaridest illusionistid, vennad Romanovid astuvad üheskoos lavale viimast korda. Kolmikul on kavas unustamatu super-show täis kogu karjääri kõige hullumeelsemaid trikke ja pöörast tulevärki. Aga juba esimese numbri ajal läheb midagi valesti ning vennad saavad teada, et kogu etenduse tehniline pool on kellegi võõra kontrolli all. Kellegi, kes on teinud maagilise etenduse läbiviimiseks vajalikule tehnikale omapoolsed «täiendused», mistõttu trikid on sõna otseses mõttes eluohtlikud. Etendust katkestada ei saa, sest vastasel juhul tapaks salapärane võõras oma kauni pantvangi.