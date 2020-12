NÜÜD KINOS ⟩ Ulmeõudukas «Aja piir» möllab narkootikum, mis kaifi asemel ajarändele lennutab

New Orleansi kogenud parameedikud Steve (Anthony Mackie) ja Dan (Jamie Dornan) satuvad aina sagedamini ebatavaliste sümptomitega või kummalisel viisil surnud inimeste juurde. Vanaaegse noaga tekitatud haavad, iseeneslik süttimine, laipade kõrval vedelevad vanaaegsed sõjarelvad on parameedikute töös midagi enneolematut. Ohvreid ühendab vaid üks: nad kõik olid võtnud salapärast narkootikumi. Juhuslik kohtumine selle uimasti valmistajaga avab Steve'i silmad: üks annus lülitab aju välja ning kannab keha minevikku. See kõik toimub eufoorilises meeleolus, kuid niisuguse «reisi» hind on kõrge, sest teisele poole aja piiri võib igaveseks lõksu jääda ning minevikudeemonid ei kingi kellelegi elu.