MeToo kampaania on toonud päevavalgele palju koledusi, mida Hollywoodi telgitagustes korda on saadetud, ent võib olla täiesti kindel, et tegemist on kõigest nn jäämäe tipuga. Kahtlemata ei ole viimastel aastakümnetel siiski asjalood olnud nii hullud kui Hollywoodi algus- ja kuldaegadel, mil stuudiobosside võim oma alamate (sh näitlejate) üle oli absoluutne ning nende käsk seaduseks, olgu see siis kuitahes nilbe või ebameeldiv.