KUIDAS LÄHEB? ⟩ Vaata, millega tegeleb täna Aerosmithi videotest kuulsaks saanud Alicia Silverstone

Tänaseks 44-aastane näitlejanna on 9-aastase poja ema ning on suutnud viimasel 10 aastal n-ö pildil püsida võrdlemisi tagasihoidlikult, ent tema sarkastiline sarm pole kadunud ka nüüd, kus ta kehastab nipsaka teismelise asemel kibestunud keskeaeelikut. Oma detsembris välja tulevas uusimas rollis Silvestrone justnimelt naishinge koledamaid soppe avastabki, sattudes karvupidi kokku oma tegelaskuju venna pruudiga, kes naises alaväärsuskompleksi esile toob. Õnnetuseks on naistevahelise lahingu tallermaaks valitud venna ja tema kallima pulmapidu, mis olukorra veelgi enam Silverstone'i tegelase kahjuks keerab.

Aerosmithi videote asemel on Silverstone tänasel päeval noorema põlvkonna jaoks hoopiski teistmoodi kultustegelane: nimelt on tema 1995. aastal kehastatud Cher noortefilmist «Clueless» muutunud omamoodi retrosensatsiooniks, kes kehastab kõige puhtamal kujul ameeriklaliku keskkoolikuninganna stereotüüpi. Kaadrid sellest 25 aasta tagusest filmist on muutunud GIFideks ja meemideks ning filmi isikupärased kostüümid on Halloweeni ajal minev kaup.