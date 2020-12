LÕPUTREILER ⟩ Vaata, millised kired lõõmavad rajult mehise sarja «Viikingid» viimasel hooajal

Sari jutustab oma aja kangeimast viikingist ja tulevasest kuningast Ragnar Lothbrokist (Travis Fimmel) – kellest arvatakse, et ta on otsene Odini järeltulija – ning ning tema viikingitest vennaskonnast ning nende peredest, kes elavad brutaalses ja karmidest jumalatest juhitud maailmas, mis on täis võimsaid vallutusi ja kartmatuid kaotusi. Surm, nagu öeldakse ka sarja viimase hooaja treileris, on viikingile kingitus. Omavaheli suhteid pingestavad põlvkondade- ja hõimudevahelised hõõrumised, ajaloolised vastasseisud ning muidugi armukired ja auahnus.