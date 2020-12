KÜBERKIUS ⟩ Steven Spielberg sattus mõrvarliku netikurjami küüsi

73-aastane kolme Oscariga pärjatud filmilavastaja on TMZ andmetel hankinud lähenemiskeelu kellegi Sarah Chari nimelise naisterahva vastu, kes talle juba mitme kuu vältel mõrvaähvardusi on saatnud.

Kohtudokumentidest selgub, et naine olevat lavastajat hirmutanud Twitteris ning olevat püüdnud tema tapmiseks ka relva hankida ning olevat varasemaltki ahistamise, jälitamise ja kriminaalsete ähvarduste pärast vahi all viibinud.

Õnneks pole Steven Spielberg hetkel teadaolevalt kuskil võttel liikumas ja seega tõenäosus, et netikurjam tema lähedusse peaks sattuma, selle võrra väiksem, ent kunagi ei või teada. Vanameistril on hoopiski tegemist oma muusikalifilmi «West Side Story» viimaste lihvidega ning eeltootmisel on järjekordne mängufilm, mis räägib juudipoisist, keda sunnitakse 18. sajandi Itaalias kristlaseks kasvama.