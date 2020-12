Halloweeniks ajastatud õuduskomöödial «Räige reede» ( Freaky ) läheb väga hästi: film on väga hästi vastu võetud nii vaatajate kui ka arvustajate poolt. Horror-naerutajas teismelise tüdruku kehasse lõksu jääv Vince Vaughn on kinopublikule tuttav juba ammu, kuid peaosas särab veel küllalt tundmatu, ent juba meelde jääma hakkav nägu – tõusev täht 23-aastane ameeriklanna Kathryn Newton. Teeme tutvust!

«Karje» ning «Õudse filmi» saagade vaimus rahvast jubedustega lõbustav «Räige reede» on noore Newtoni küll veel võrdlemisi lühikese, ent kerglaste Hollywoodi komöödiate kõrval ka juba kaalukaid töid sisaldava renomee üks lustakamaid rolle. Omale on ta nime teinud aga hoopis tõsiseltvõetavamates rollides, mis on tõestuseks noore näitleja laiast haardest ja võimekustest.