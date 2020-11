Deppi veendnud austajad on mõistagi igatipidi oma iidoli poolt ning näevad nii kohtulahendis (mille kohaselt oli The Sunil õigus Deppi naisepeksjaks nimetada, kuna tema agressioon eksnaise vastu on faktiliselt tõestatud) kui ka vallandamises (ehkki lepingu katkemine toob mehele sisse 10 miljonit dollarit) üht suurt ülekohut ega usu kuidagi, et 57-aastane mees milleski süüdi saaks olla. Vastupidi – kõige kurja juur olevat 34-aastane näitlejannast eksabikaasa Amber Heard ning nüüd on aeg küps, et naine oma pattude eest samuti hiigelrollist ilma jäämisega maksaks!