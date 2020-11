RAHA EI HAISE ⟩ «Pulp Fictioni» staarid kutsuvad jõulureklaamis sooduskuponge alla laadima

Juba väärikas eas näitlejad astuvad üles krediidifirma Capital One pühadereklaamis, kus üks astub üles jõulumehe (Travolta) ning teine päkapikuna (Jackson). Nagu moodsal ajal ikka, tellib ka jõulumees selles reklaamimaailmas kingitused internetist ning on parasjagu koos oma prouaga ritta löömas kingitusi oma päkapikkudele: 9000 purki šokolaadijooki, 3000 pakki vahukomme, 5000 tassi kirjaga «Maailma parim päkapikk», 3000 bolo-lipsu (Travolta «Pulp Fictioni» tegelaskuju Vincent Vega lemmik riietusese). Puudu on veel ainult sooduskood!

On siin tegu koroonameetmega või mitte, kuid videosilla vahendusel saab ta ühenduse spetsialist-päkapikuga, kes soovitab arvutisse Capital One Shopping tasuta kupongimootori tõmmata, mis automaatselt netipoodidest tellides sooduskoodi alla tõmbab ehk allahindluse sebib. «Õigus jah, mul ju on see! Väga palju olen sellega kokku hoidnud!» hüüatab seepeale Jõulumees-Travolta.