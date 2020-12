Briti kuningliku pere elust Elizabeth II valitsemisajal jutustava Netflixi draamasarja «Kroon» (The Crown) värske hooaeg on kõvasti poleemikat tekitamas, kuna telepublik ei saavat aru, et tegemist on fiktsiooniga – nii arvab ka brittide kultuuriminister, kes on astunud ka otsustava sammu pingete maandamiseks.

Segaduse vältimiseks on minister Oliver Dowden esitanud Netflixile ettepaneku lisada sarja episoodide algusesse hoiatus, et tegemist on väljamõeldisega, vahendab CNN. Dowden leiab, et noorema põlvkonna vaatajad, kes pole ise sarjas näidatud ajal elanud, ei pruugi eristada, mis ekraanil nähtust tegelikkust peegeldab ja mis mitte.