FILMIFAKT ⟩ Kas meeleheitlikult dieeditav Bridget Jones oli üldse ülekaaluline?

Filmifakt

Õbluke Renee Zellweger pidi Bridgeti rolli jaoks kaalus juurde võtma, nagu on ahhetades kajastanud paljud ajakirjad ja kõmulehed üle ilma. Täpsemalt võttis ta juurde 13 kg, et mõjuda ekraanil vajalikult kurvikana – just kehakaal on üheks Bridgeti «vaenlaseks», mille ta uusaastalubadusena lõplikult seljatada otsustab. Selleks, et Bridgeti kaalu saavutada, läks Zellwegeril eri andmetel ligi pool aastat ning eesmärki aitasid tal saavutada Snickersid, röstsai, pitsa, šokolaad ja piimakokteilid.

Tänasel päeval, mil ülekaalulisus on läänemaailmas üha süvenev probleem, tundub Bridgeti probleem aga täiesti tühine ning juba üle kahe aastakümne vallaliste ja üle 30ste «paksukeste» prototüübina popkultuuri mällu sööbinud komöödiakangelanna kehakaal täiesti normaalne: Bridget on 165 cm pikk ja kaalub oma «halvimal» hetkel vaid 60 kg, ehkki tahaks kaaluda 54. See on ülekaalust kaugel: kehamassiindeks on antud juhul 22 ning jääb igati normaalraamidesse (18,5-24). Seega polnud tal tegelikult põhjust oma kaalu üle nuriseda, ehkki füüsiline aktiivsus oli tal tõesti veidi puudulik ning trenni võinuks ta enese vormishoidmiseks sellegipoolest teha.

Asjaolule on tähelepanu juhtinud ka nn kehapositiivsuse suunamudijad, kes sõdivad järeleandmatu dieedikultuuri vastu ning seisavad kehaideaalidest loobumise eest. Kuigi ka selle liikumisega võib vaielda, siis on selge, et veel mõnikümmend aastat tagasi olid inimesed keskmiselt saledamad ja ka toitumisharjumused olid tänastest erinevad.

Bridgeti päevikusse talletatud eluviise vaadates oli tal kehakaalust palju suuremaid probleeme: ta suitsetas kohati kuni kaks pakki sigarette päevas ning tarbis igapäevaselt alkoholi, rääkimata sagedastest joomaõhtutest, kus ta nina viimseni täis võttis.