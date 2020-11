FILMIFAKT ⟩ Kui palju neid Godzilla-filme õigupoolest kokku on ja millises on suurim koletis?

Maailma kuulsaim koletis Godzilla on vastamisi kurjade elajatega, kes seavad inimkonna teadusliku ülbuse tõttu kõikide elu ohtu. Võimas lugu räägib inimeste vaprusest ja leppimisest ähvardavate loodusjõududega silmitsi seistes, kui hiiglaslik Godzilla hakkab maailmas uuesti tasakaalu looma ja inimkond on koletise ees kaitsetu.

Tegu on esimese filmiga Hollywoodi suures Godzilla-frantsiisis, mida tuntakse ka kui produktsioonifirma Legendary MonsterVerse'i nn kinouniversumit (kaastootja ja levitaja Warner Bros.), millele on ilmunud juba kaks järge: «Kong: Pealuusaar» (2017) ja «Godzilla 2: Koletiste kuningas» (2019). Juba tuleva aasta maikuus, mil loodetavasti ka koroonale saab pidurid viimaks peale, jõuab kinodesse kolmaski järg «Godzilla vs. Kong».

Kokku on maailmas alates 1954. aastast loodud 36 Godzilla-filmi: neist 32 on teinud tegelaskuju omanikettevõte Toho ning 4 ameeriklased (neist 3 siis nimetatud Legendary omad ja üks TriStari oma, mis ilmus 1956. aastal).

Filmifakt

Godzilla on hiigelkoletis (nimi tähendab otsetõlkes «gorillavaala»), kelle puhul on läbi aegade üheks peamiseks reklaamiargumendiks olnud tema suurus, mis filmist filmi väga tugevasti varieerub.

Kui läinud sajandi keskpaigas loodi koletis filmidesse miniatuuride abil (mõõtkavas 1/25 kuni 1/50 ning filmiti suurema kaadrisagedusega, et saavutada pildiline inerts koletise liikumises), siis tänapäeval luuakse Godzilla mõistagi arvutigraafika ja eriefektide abil, mis on omakorda loonud võimaluse ka koletis võimsamana välja mängida.

Peamiseks mõõdupuuks on Godzilla suuruse puhul alati olnud tuntud kõrged objektid ning suurlinnade siluetid – algne Godzilla oli 50 meetrit kõrge, ulatudes parajasti üle toonase Tokyo kesklinna kõrgeimate hoonete katuste piiluma. Ameeriklastel ei jäänud jaapanlaste vägev koll kahe silma vahele ning juba kaks aastat hiljem ilmus ka ameeriklaste esimene Godzilla-film, kus koletis aga juba 122 meetri kõrgune oli, tehes toona USAs jätkuvalt põlatud jaapanlastele n-ö nende oma mängus enam kui kahekordselt ära.

Tohol ei jäänud omakorda ameeriklaste käik märkamata ning edasistes filmides esines Godzilla juba 100-meetrisena. Pikendamise põhjuseks oli ka Tokyo uus pilvelõhkuja, 243-meetrine prefektuurivalitsuse hoone, mille Godzilla 1991. aastal hävitab.

Ameeriklaste teine katse Godzilla kinolinale tuua oligi juba 2014. aasta «Godzilla» ning ka sel korral tõsteti latt jaapanlastest ehkki vaid näpuotsaga, kõrgemale: filmis näeb 108-meetrist Godzillat, mida reklaamiti kui suurimat Godzillat üle aastakümnete.

Jaapanlaste vastulöök tuli kahe aasta pärast, kui ekraanile jõudis «Shin Godzilla» (2016), milles koletis kõrgus 118,5 meetrini. Näis, et jaapanlastel sai viimaks võidujooksust villand ja otsustati rekord suure edumaaga koletise kodumaa nimele kirjutada – 2017. aastal tuli välja animafilm «Godzilla: Planet of the Monsters», milles koletise kõrguseks lausa 300 meetrit. Asjaolu, et see animatsiooni abil saavutati, annab siinkohal ka rohkem arvutigraafikaga mängufilmi kõrval mõistagi eelise, ent seda päris ebaausaks võrdluseks arvutigraafika ja animatsiooni omavahelise pirii hägustumise tõttu siiski ka nimetada ei saa.

Nii jäid nii ameeriklaste järgmine kui ka ülejärgmine Godzilla jaapanlaste omale alla ning arvatavasti jääb tulemus ka püsima, sest filmide tegevus toimub seotud filmimaailmas, kus koletis enamvähem samasse mõõtu peab jääma (kuigi kasvu viimati veidi üle meetri 119,8 meetri peale kasvatati).