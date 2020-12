PÕNEV ⟩ 10 erutavat fakti filmi «Viiskümmend halli varjundit» seksistseenide kohta

Hiigelmenuka kõmulise erootilise romaani ekraniseering toob ekraanile pikantse ja erootilise loo tagasihoidlikust ja naiivsest tudengineiust Anastasia Steele’ist (Dakota Johnson) ning tema ohtlikuvõitu armusuhtest 27-aastase miljardärist ärimehe Christian Grey'ga (Jamie Dornan). Pealtnäha igati täiuslikku meest vaevavad aga lapsepõlvest saadud hingetraumad, mida leevendab piiripealsetest seksimängudest saadav eufooria. See on lugu sõltuvuslikust vajadusest absoluutse kontrolli järele ning kogenematu naise balansseerimisest kirest hirmuni kõikuval tundeskaalal. Film ei sobi alaealistele.

10 fakti filmi seksistseenide kohta

1. Kes märkab filmis tegelaste alumise korruse karvastikku, see teadku, et tegemist on arvutis juurde pandud «efektiga».

2. Peategelased kandsid paljastavates stseenides Hollywoodis sageli sedasorti stseenides kasutusel olnud «turvakupleid» ehk modesty patch'e – minimalistlikud genitaalidele kleebitavad nahatooni kangast katted, mis võimaldavad end rahva rõõmuks võõraga voodis püherdades veidi mugavamalt tunda.

3. Paljudes seksistseenides oldi kasutusel puldiga kaamerad, et näitlejad saaksid privaatselt nagistada ja selle võrra loomulikuma tulemuse luua. Meeleolu loomiseks mängis võttel Caetano Veloso muusika.

4. Jamie Dornan tegi oma rolli jaoks korraliku taustatöö: muuhulgas külastas ta üht privaatset seksikongi, millesarnast ka filmis näeb.

5. Seksistseene on filmis kokku 14 minutit ja 17 sekundit. Film ise on 2 tundi ja 5 minutit pikk.

6. Filmis nähtu pahandab paljusid sadomaso harrastajaid, kelle meelest kujutab see dominatsioonil ja allumisel põhinevaid seksisuhteid ohtlikuna, ent tegelikkuses põhinevat need hoopis täielikul lugupidamisel ja nõusolekul.

7. Kui reeglina on film alaealistele keelatud, siis Prantsusmaal peetakse filmi sobilikuks ka 12-aastastele.

8. Keenias on film seksuaalsuse pärast üldse keelatud ning filmi näitamine või levitamine võib lõppeda politseis. Indias ja Nigeerias on sama lugu.

9. Islandil asus filmi esilinastuse paiku Facebookis ringlema üleskutse filmi mitte vaatama minema (kuna see põlistavat naistevastast vägivalda) ning piletiraha hoopis naiste varjupaigale ning seksuaalvägivalla ohvrite toetusfondile annetama. Paljud nii tegidki.

10. Režissöör Sam Taylor-Johnson jättis filmist välja raamatus kirgi kütnud stseeni, milles Christian enne seksi Anal tupest tampooni välja sikutab. Kuuldavasti ei tulnud niisugune stseen kõne allagi ning seda isegi mitte ei arutatud stsenaariumi kirjutamisel.

Boonsfakt, millel pole seksiga mingit pistmist:

Kui võtted jõudsid Vancouverisse, siis polnud võttepaiga lähedal elavad kohalikud rahul mäsuga, mida filmimeeskond tekitas – peale üldse lärmi pandi püsti vihmamasin, mis kogu elu üsna vesiseks tegi. Üks mees otsustas võtteid saboteerida, tagudes oma korteri akna peal väsimatult lehmakella, rikkudes päris mitu võtet ära. Et ta järele jätaks, jõudsid produtsendid mehega kokkuleppele, et muudavad vihmamasina asukohta, et see tema igapäevaelu vähem segaks.