ETV2 näitab detsembris värskeid dokke moe- ja ilutööstuse võlust ja valust

Moekunsti kuu avafilm «Mürgine ilu» võtab 1. detsembril fookusesse kosmeetikatööstuse varjuküljed, kus teaduse arenedes on leitud mitmeid seoseid kosmeetika- ja hügieenitoodete ning raskete haiguste vahel. Rinnavähk, viljatusprobleemid, diabeet ja nahahaigused on osa loetelust, mida teatud toodetega on seostatud. 2019. aastal valminud dokumentaalfilmis vastavad tippteadlased konkreetsete tõendusmaterjalidega küsimusele, kas kosmeetika- ja hügieenitooted teevad meid haigeks.