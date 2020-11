Küllap leidub selle artikli lugejate seas hulgaliselt neid, kelle jaoks kuulutab pühadehooaja avatuks mõne kindla jõululaulu kuulmine. Arvatavasti on paljudel selleks Mariah Carey «All I Want For Christmas Is You» – läbi aegade üks kõige menukamaid jõuluhitte, mis püsib igihaljas nagu kuusemets. Lisaks hoogsale jõulutuju tekitamisele on pala suutnud elus hoida ka selle esitaja karjääri, tuues lauljatarile regulaarselt nii tähesära kui ka kopsakad sissetulekud. Pole põhjust arvata, et Apple TV+ Carey'le vähe maksis, et tema pala oma originaalloomingu riiulisse saada, et teiste voogedastushiidudega vääriliselt vägikaigast vedada.