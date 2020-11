GALERII ⟩ «Apteeker Melchiori» võteteks valmivad Mustpeade Maja ja raekoja saali koopiad

«Apteeker Melchiori» filmide produtsendi Armin Karu sõnul ehitatakse Haabneemes asuvasse Black Box Studiosse filmivõtete jaoks kaks kuulsat saali: Mustpeade Maja ja Tallinna Raekoja saal. «Võib tekkida küsimus, miks me ei kasuta originaalruume Tallinna vanalinnas. Põhjus on selles, et nii Mustpeade Maja kui raekoda on Tallinna linna esindushooned, mida kasutatakse aktiivselt tänaseni. Ruumides on tehtud remont ja need vastavad kaasaegsetele ürituste korraldamise nõuetele. Võib öelda, et meie keskaegse filmi jaoks on saalid liiga heas korras ja tänapäevased.»

Produtsent Esko Rips lisas, et kuna filmitootmine eeldab avaraid ruume, siis on parem rajada ruumide prototüübid filmistuudiosse. «Eestis puudub selliste mastaapsete filmiprojektide jaoks vajalik filmistuudio või -linnak. Black Box Studio oli praegu parim võimalik valik, aga tegelikult vajaksime suuremaid ruume. «Apteeker Melchiori» stseene käisime lisaks Tallinna vanalinnale filmimas Narva ja Kuressaare linnustes ning Lätis asuvas Cinevilla linnakus. Oleme väga lootusrikkad, et juba järgmisel aastal rajatakse ka Tallinnasse Paljassaarde selliste suurte projektide sündimist toetav filmistuudio,» sõnas Rips.

Haabneeme stuudiosse ehitatud Mustpeade Maja saalis lavastatakse tõelised keskaegsed peod, mis on kolmanda filmi võtmestseenideks. «29. novembril filmitakse õllemaitsmispidu, kus toimuvad pöörded annavad Melchiorile idee aset leidnud mõrvade müsteeriumi lahendamiseks. Lisaks võetakse Mustpeade Maja saalis üles traditsioonilisele papagoilaskmisele järgnenud pidu, kus austatakse ja ülistatakse küttide kuningat. Meeleolu loovad moosekandid, akrobaadid ja veiderdajad – just nii nagu see keskajal kombeks oli,» rääkis Armin Karu.

Karu sõnul on tänavune aasta muutnud filmitootmist oluliselt: «Filme ei saa distantsilt teha, aga igapäevane temperatuuri mõõtmine ja maskikandmine on meil saanud normiks. Kui tänavu jäetakse päris peod ära, siis keskaegse filmipeo saab õnneks lavastada vähendatud koosseisus ja turvaliselt.»

«Apteeker Melchiori» triloogia võtted lõppevad detsembris, kui võetakse üles kolmanda filmi viimased stseenid.