VARSTI KINOS ⟩ Prantslaste «Pohmakas»: öine pummelung lõpeb petetud naisele uskumatu kaosega

Louise'il on kõrini abikaasast, kes teda petab ning ta siirdub veetma nädalavahetust Korsikal. Pärast metsikut kireööd mehega, kes hommikuks surnuks osutub, peab mehe korsiklasest hirmuäratav, kuid samas ka armastav ema Louise'i ekslikult mehe salajaseks ja eluaegseks armukeseks. Et kahtlustustest kõrvale põigelda, on Louise sunnitud mängima kaasa naise teise pojaga, kes mõtles ema rahustamiseks oma liiderlikule vennale välja müütilise pruudi. Kui tema «ämm» temasse järjest rohkem kiindub, saab Louise enda kohta teada rohkem kui ta kunagi võimalikuks pidas ning uskumatu perekonna vel kauba peale.