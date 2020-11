VIDEO ⟩ Artjom Savitski kirjutas seriaalile «Sinu, minu, meie» torkiva tunnusloo

Sarja «Pilvede all» tegijate uus sari «Sinu, minu, meie» räägib sellest, mis juhtub siis, kui lapsevanemaks saades läheb kõik hoopis teisiti, kui oled planeerinud. Ja sulle tundub, et sa oled ainus, kes lapsevanema rollis läbi kukkus. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina on veel. Ka Savitski kirjutatud muusika ja sõnadega tunnuslugu «Ära torgi» tõukub sarja temaatikast.