JÕULUFILM ⟩ Pühade puhul kappi tagasi ehk kuidas lesbikallim salaja perre nihverdada

Näitlejana tuntud Clea DuValli lavastatud (tegemist on tema teise täispika mängufilmiga) romantiline komöödia toob vaataja ette väga moodsa loo: sissejuhatuses nimetet staarid kehastavad filmis armunud paari, keda ootab ees katsumus, mis igas suhtes märgiline ehk kohtuda tuleb oma teise poole perekonnaga. Sedapuhku keerab olukorrale vinti peale asjaolu, et üks naistest pole julgenud oma konservatiivsetele lähedastele teatada, et on suhtes teise naisega. Nii võtab ta kallima jõuludeks koju kaasa, ent tutvustab teda kui head sõbrannat. Mõistagi tekitab see paarisuhtes pingeid ja vaataja jaoks lõbusaid hetki, kui sinisilmne perekond ei suuda oma naiivsuses märgata seda, mis on otse nende nina all.