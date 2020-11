VAATA TASUTA ⟩ Diego Maradona dokk toob avalikkuse ette vutilegendi pahelise pale

5. juulil 1984. aastal saabus Diego Maradona Napolisse suurima tasu eest, mida ükski klubi eales mängija eest on maksnud, Maradona turjal aga vastutuskoorem: viia ebaedus püherdanud klubi SSC Napoli meistritiitlile. Maailma hinnatuim jalgpalligeenius ja Euroopa kõige plahvatsuohtlikum linn näisid kui teineteisele loodud. Karismaatiline argentiinlane täitis talle pandud ootused, sooritades mänguväljakul imesid, ent kõik see, mis jäi väljapoole palliplatsi. Linnas, kus väidetavasti ka saatan vajaks ihukaitsjaid, sai Maradona Jumalastki suuremaks. Teie ees on unustamatu lugu loomulikust andest, kuulsusest, meeleheitest ja reetmisest, rikutusest ning viimaks lunastusest.

Elava legendi tõusu ja langust jälgiv «Diego Maradona» on terav dokumentaalfilm, mis ei karda esitada peategelasele ka väga ebamugavaid küsimusi. Filmi taga on oma ala absoluutne meister Asif Kapadia, kelle käe alt tulnud sellised tipptasemel dokid nagu «Amy» (parima dokumentaalfilmi Oscar ja BAFTA auhind) ja «Senna» (BAFTA). Tema asendamatuks paariliseks on monteerija Chris King, kellega koos käidi läbi enam kui 500 tundi (!) materjali, millest enamus on seninägematud kaadrid Maradona isiklikust arhiivist.