HÄBILUGU ⟩ Režissöör mõnitas noore näitleja viletsat eluruumi ja jäi haledalt vahele

54-aastane Shapeero, kes on lavastanud suurel hulgal telesarju ja -filme (sh hittsari «Unbreakable Kimmy Schmidt»), oli parajasti Zoomi konverentskõnede keskkonnas alustamas prooviesinemist 25-aastase ameeriklasest näitleja Lukas Gage'iga (HBO «Euphoria», «Assassination Nation»), kui ta tegi äärmiselt ebaprofessionaalse lükke ning haletses kellelegi kolmandale, kes kõnega liitunud oli, prooviesinemistel osalevaid näitlejaid sõnadega «vaesed inimesed oma pisikestest korterites». Piinlik kommentaar jõudis aga otse Gage'i kõrvu, kes nendele sõnadele kohe ka naljatades reageeris, öeldes: «Ma tean jah, et mul on vilets korter. Anna mulle tööd, et ma saaks parema hankida.» Kahjuks ei ole jäädvustatud klatšimiselt tabatud lavastaja ilme sel hetkel, kui talle pärale jõudis, kui haledalt ta vahele jäi – see oli kindlasti kulda väärt.