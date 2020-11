TREILER ⟩ Tom Holland ja Daisy Ridley pagevad ulmekas «Kaose planeet» kurja Mads Mikkelseni eest

Kuulsate kassahittide «Härra ja proua Smith», «Bourne'i identiteet» ja «Homse piiril» lavastaja Doug Liman on kõnealuse ekraniseeringu – mis põhineb kirjanik Patrick Nessi samanimelisel noorsooromaanil – kallal töötanud juba aastast 2017. Paraku sattus film nn tootmispõrgusse ehk siis testseansid ei veennud filmistuudio (Lionsgate) bosse linalugu algsel kujul välja andma. Kui stsenaariumi ümbertegemisel tuli appi kirjanik, siis paraku ei olnud lisavõtete organiseerimine sama lihtne ülesanne, sest nii «Star Warsi» staar Ridley kui ka Marveli kinouniversumis Ämblikmehena ringi lendav Holland on väga hõivatud näitlejad. 15 miljonit dollarit (filmi algne eelarve oli 100 miljonit) ning hulk ootamist hiljem (filmi lanseerimisgraafikut tabas, nagu teisigi, «koroonapomm») on teos nüüd kinoküpseks hinnatud ning välja on lastud ka ametlik treiler.