TÄNA TELES ⟩ Eesti komöödia «Svingerid» raputab seksiseiklust otsivate paarikeste elu põhjani

Häbitu (ja kohati häbelik) suhtekomöödia, mille keskseks teemaks on seks. Indrek (Jan Uuspõld) tahab seda. Elen (Elina Purde) ei taha sellest kuuldagi, aga teab, et ainult nii on Indrek nõus naise plaanitavat äri toetama. Tiina (Elina Reinold) nõuab seda. Tormiliselt. Ikkagi pulma-aastapäev! Tema tossikesest abikaasa Andrus (Ago Anderson) tahaks pärast pikka tööpäeva ainult rahulikult maha istuda ja oma sülearvutis zombisid nottida. Aga üks kõne põnevusenäljas paarivahetajatele mõeldud ajalehekuulutuses toodud numbrile lükkab käima sündmuste ahela, mis muudab nende kõigi õhtut rohkem, kui keegi oleks arvatagi osanud. Film ei sobi alaealistele.