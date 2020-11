TELEESIKAS ⟩ Kanal 2 näitab kinokassades veerand miljardit teeninud romantilist komöödiat «Aasia hullult rikkad»

Romantilise komöödia tele-esilinastus! Lugu newyorklasest Rachel Chust (Constance Wu), kes läheb oma kauaaegse poiss-sõbra Nick Youngiga (Henry Golding) mehe parima sõbra pulma Singapuri. Esmakordsest Aasia külastusest elevil ja Nicki perega kohtumise ees hirmu tundvale Rachelile saab ootamatult selgeks, et Nick pole oma elu tähtsamaid detaile paljastanud. Ta on nimelt riigi ühe rikkaima pere järeltulija ja ka enim ihaldatud poissmehi. Nicki kaaslasena saab Rachelist armukadedate peoloomade ja Nicki hukkamõistva ema (Michelle Yeoh) sihtmärk.

Filmifakt

Kõigest 30-miljonilise eelarvega film teenis kinokassades üle 238 miljoni dollari, tehes sellest kümnendi kõige edukama romantilise komöödia USAs. Raamatu autor Kevin Kwan sai tegelikult Netflixilt palju parema pakkumise filmi õiguste eest, kuid Kwan müüs need põhimõtteliselt Warner Brosile, soovides tõestada, et asiaatide filmil võib ka kinodes kommertsedu olla. Tegu oli nimelt Hollywoodi esimese filmiga, mille pea kõikides rollides astusid üles asiaatidest näitlejad. Õige pea on filmile oodata kahte järge, mis põhinevad samuti Kwani raamatutel.