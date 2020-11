RETRO ⟩ Mel Gibson kinnitab: jah, viies «Surmarelv» sünnib tõesti

«Jah!» hüüatas Gibson saatejuhi küsimusele, kas «Surmarelva» jätku oodata on, nagu hõredalt siit-sealt kuulda on olnud. «Absoluutselt! Mees, kes selle asja taga on – Richard Donner – töötab selle kallal praegu. See mees on legend,» lisas 64-aastane näitleja.