INTERVJUU ⟩ Tallinnas esilinastunud film pani Türgi noored näitlejad proovile nii kaadri ees kui taga

Filmi staarideks on 24-aastane Oktay Çubuk ja 28-aastane Hayal Köseoğlu, ning võttepaigaks oli Istanbuli vaene naabruskond Fatihi rajoonis. Režissööri Nisan Daği sõnul on kuritegevus sealses rajoonis igapäevane: «Ja see oli produktsiooni jaoks raske keskkond, eriti just kohaliku maffia pärast.» (Daği täispikka intervjuud saad lugeda SIIN.)