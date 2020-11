GALERII ⟩ Esilinastus dokk Eesti mehest, kes üritab päästa ühe rääkijaga indiaani keelt

«Eesti mehest sõltub terve indiaani keele saatus. Kas keegi pani tähele sõnumit, kuidas udmurdi teadlane Albert Razin ennast Iževski parlamendihoone ees põlema pani – protestiks Venemaa keelepoliitika vastu, mis suretab välja põlisrahvaste keeled? Maailmale see korda ei läinud, nagu ei lähe korda ka see, et iga kuu kaob meie silme all mõni keel. Indrek Park jookseb ajaga võidu, et õppida ära Põhja-Dakota preerias elavate mandanite keel. Tema õpetajaks on selle viimane kõneleja, 84-aastane Edwin Benson. Eesmärk ei ole keelt mitte vaid ajaloo tarvis üles kirjutada, vaid palju enamat – panna mandanid seda uuesti rääkima! Ambitsioonika plaani elluviimiseks tuleb Pargil ületada hulk takistusi, aga ka sisemisi kõhklusi. Südantsoojendav ja inspireeriv,» kirjutab PÖFFi kataloogis filmikriitik Tiit Tuumalu.