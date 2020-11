Tuleval kolmapäeval, 25. novembril kell 21.30 alustab Kanal 2s uus seriaal «Sinu, minu, meie», mis räägib lapsevanemaks olemise rõõmudest ja muredest. Veel enne kui eetrisse jõuab esimene osa, on paras aeg teha tutvust sarja tegelastega.

Kärt – psühholoog, kelle kodarad kaikaid täis

Üht peategelast, psühholoog Kärti, kehastab Karolin Jürise. Vaatajale on Jürise tuttav suvel linastunud mängufilmist «Salmonid. 25 aastat hiljem», uues sarjas näeb teda hoopis teistlaadi rollis: noore ja sõnaosava psühholoogina, keda kutsutakse juhatama tugigruppi anonüümsetele lapsevanematele.

Kärdil endal lapsi pole, tema on keskendunud karjäärile, kuid ootamatult tabab seda tagasilöök. Selgub, et ühe kliendi armukade abikaasa on noore kena psühholoogi peale kaebust esitamas ning kliiniku juht (Lauri Liiv) otsustab skandaali ennetada ning alluva vallandada. Lisaks on Kärt pinnuks silmas majas kus ta elab, sest korteriühistu esinaine Regina (Lee Trei) on võtnud nõuks tema elu põrguks teha.

Lee Trei on Regina FOTO: Kanal 2

Kui ootamatult ilmuvad Kärdi ukse taha kolm majanaabrit – Eva (Doris Tislar), Iris (Britta Soll) ja Mia (Laura Kukk) – ning teevad talle ootamatu ettepaneku, hakkab Kärdile tunduma, et ehk ei olegi asjad nii halvasti, vaid elu on lihtsalt tegemas ootamatuid pöördeid. Ta võtab pakkumise vastu ning tugigrupp anonüümsetele lapsevanematele saabki loodud. Mis muidugi ärritab üles ühistu esinaise Regina, kes hakkab vihasemalt kui varem sellisele isetegevusele vastu sõdima.

Kanal 2 ekraanile jõudev uus kodumaine telesari «Sinu, minu, meie» annab võimaluse vaadata lapsevanemaks olemisele üllatava ja humoorika nurga alt. Isegi, kui vaataja pole veel lapsevanem, on ta ise kellegi poeg või tütar. Kas ema või isana saab üldse läbi kukkuda või on selles rollis võimalik erineval moel hakkama saada?

«Sa võid seda pikalt ette planeerida. Kõike õigesti teha. Ainult parimate kavatsustega tegutseda. Olla kindel, et ei eksi milleski. Ainult, et sellest päevast, mil sinust saab lapsevanem, läheb kõik hoopis teisiti. Ja sulle võib tunduda, et sina üksi oled see, kes lapsevanema rollis läbi on kukkunud. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina, on veel. Kui tugigrupis käivad inimesed, kes soovivad vabaneda mõnest oma pahest, näib see igati mõistetav. Aga mida võiks tähendada see, kui tugigrupis käivad lapsevanemad?» kirjutab stsenarist Eleonora Berg sarja tutvustuseks.

Sarjas tehib pooljuhuslikult spontaanne tugigrupp – Anonüümsed Lapsevanemad –, kus käivad koos emad ja isad. Keegi neist ei soovi avalikult tunnistada, et on selles rollis hädas või lausa läbi kukkunud. Olla ema või isa – seda peaks ju iga inimene oskama? Aga ei oska. Nii otsustavadki kolm noort naist luua tugigrupi. Nende üllatuseks selgub, et lapsevanemaid, kes peavad end samamoodi läbikukkunuks, on rohkem kui oodatud ning naljaga pooleks loodud grupist saab aja jooksul omamoodi eksklusiivne klubi, kuhu kuulumine võib ühel hetkel olla elu ja surma küsimus.

Hoogne ja humoorikas telesari toob ekraanile värsked näod ja ehedad emotsioonid, erinevad žanrid vahelduvad nii, nagu see on ka päris elus: kord on kõik hästi, siis jälle löövad lained üle pea kokku. On armastust ja vihkamist ning jagub ka saladusi.