MEENUTUS ⟩ PÖFF näitab meie seast lahkunud Zaza Urušadze viimast filmi

Eriprogrammis «Mälestades Zaza Urušadzet» jõuab laupäeval ekraanile autori viimane film «Anton» , mis valmis 2019. aasta sügisel ja on koroonaviiruse tõttu linastunud vaid vähestel festivalidel.

See on ajalooline draama kahest Ukrainas saksa väljarändajate külas elavast poisist –Anton on saksa, Jakob juudi rahvusest –, kelle sõprus osutub tugevamaks kui vägivald, vihkamine ja kättemaks, mida külvab 1917. aastal puhkenud punane revolutsioon.