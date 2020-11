SAAME TUTTAVAKS ⟩ Uue seriaali «Sinu, minu, meie» tegelased: kas pojale pühendunud Irisel jagub lõpuks silmi mõnele mehele?

Iris – liiga pühendunud lapsevanem, kes unustab enda

Üht peategelast, üksikema Irist, kehastab näitejanna Britta Vahur, kes ise on ema kolmele tütrele. Tema tegelane peab aga hakkama saama teismelise pojaga.

Üsna pea saab vaatajale selgeks, et poisile justkui polegi midagi ette heita. Kui, siis ainult seda, et ta oma emaga eriti rääkida ei taha. Samas käib ta igal võimalusel optometristist ema töö juures (prillipoes) aega veetmas, nagu oleks tal selleks mingi eesmärk. Ja paistab, et ongi, sest Siim näib olevat tüdinud sellest, et ema tähelepanu kuulub 100% talle. Kuna ema on ilus ja üks austaja on tal tekkinudki, püüab Siim (Oliver Veimer) teha kõik selleks, et prillipoe kliendil Oskaril (Margo Teder) läheks lõpuks ometi korda Iris kohtingule kutsuda. Paraku on naine nii keskendunud oma emarollile, et ei taipa ühtegi meest vaadata teisiti kui vaid klienti.

Iris jällegi ei mõista, miks poeg temaga ei räägi, kuigi ta ise püüab olla nii hea ema kui vähegi oskab. Et ta kipub sedasi oma lapse eest mõtlema, rääkima ja liialdatult öeldes isegi hingama, Iris ei taipa. Õnneks annavad samade probleemidega vanemad Irisele võimaluse vaadata ennast ja oma käitumist kõrvalt. Abiks on ka tugigrupp, mille Iris koos samas majas elavate sõbrannade Eva (Doris Tislar) ja Miaga (Laura Kukk) luua otsustab. Seda juhtima veenab kolmik samas majas elava noore psühholoogi (Karolin Jürise), kes tänu ootamatule pakkumisele saab kaela hunniku probleeme ühistu esinaise Reginaga (Lee Trei). Kuid tugigrupp saab loodud ja juhtuma alles hakkab!

Kanal 2 ekraanile jõudev uus kodumaine telesari «Sinu, minu, meie» annab võimaluse vaadata lapsevanemaks olemisele üllatava ja humoorika nurga alt. Isegi, kui vaataja pole veel lapsevanem, on ta ise kellegi poeg või tütar. Kas ema või isana saab üldse läbi kukkuda või on selles rollis võimalik erineval moel hakkama saada?

«Sa võid seda pikalt ette planeerida. Kõike õigesti teha. Ainult parimate kavatsustega tegutseda. Olla kindel, et ei eksi milleski. Ainult, et sellest päevast, mil sinust saab lapsevanem, läheb kõik hoopis teisiti. Ja sulle võib tunduda, et sina üksi oled see, kes lapsevanema rollis läbi on kukkunud. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina, on veel. Kui tugigrupis käivad inimesed, kes soovivad vabaneda mõnest oma pahest, näib see igati mõistetav. Aga mida võiks tähendada see, kui tugigrupis käivad lapsevanemad?» kirjutab stsenarist Eleonora Berg sarja tutvustuseks.

Sarjas tehib pooljuhuslikult spontaanne tugigrupp – Anonüümsed Lapsevanemad –, kus käivad koos emad ja isad. Keegi neist ei soovi avalikult tunnistada, et on selles rollis hädas või lausa läbi kukkunud. Olla ema või isa – seda peaks ju iga inimene oskama? Aga ei oska. Nii otsustavadki kolm noort naist luua tugigrupi. Nende üllatuseks selgub, et lapsevanemaid, kes peavad end samamoodi läbikukkunuks, on rohkem kui oodatud ning naljaga pooleks loodud grupist saab aja jooksul omamoodi eksklusiivne klubi, kuhu kuulumine võib ühel hetkel olla elu ja surma küsimus.

Hoogne ja humoorikas telesari toob ekraanile värsked näod ja ehedad emotsioonid, erinevad žanrid vahelduvad nii, nagu see on ka päris elus: kord on kõik hästi, siis jälle löövad lained üle pea kokku. On armastust ja vihkamist ning jagub ka saladusi.