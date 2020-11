SAAME TUTTAVAKS ⟩ Uue seriaali «Sinu, minu, meie» tegelased: miks ei oska Eva tütrele emaks olla?

Eva – kunstiõpetajast lillelaps, kes tütrele rohkem õde kui ema

Üht peategelast, Evat, kehastab kodumaisest hittfilmist «O2» vaatajale tuttav Doris Tislar. Uues sarjas on ta noor kunstiõpetaja, väikese tütre Anna (Säsil Pärn) ema, kes on värskelt lahutanud oma abielu Meelisest (Ott Kartau). Nüüd loodab Eva, et kohus määrab nende ühise tütre elama isa juurde. Ikka selleks, et lillelapse hingega Eva saaks alustada uut elu värske silmarõõmu Aivariga (Kristjan Kasearu) ning kulgeda muretult mööda eneseotsingute tundmatuid radu. Nagu elus ikka, ei lähe asjad paraku nii nagu plaanitud ja Eval tuleb hakkama saada rolliga, mida ta tütre sünnist saati pole osanud omaks võtta – olla ema.

Õnneks selgub, et Eva pole ainus, kes lapsevanema rollis hätta on jäänud. Majas, kus ta elab, on teisigi vanemaid ja nii mõnestki neist on saanud või saamas head sõbrad. Nii tekibki vabakutselise näitleja ametit pidava Miaga (Laura Kukk) ning optometristist sõbranna Irisega (Britta Soll) lennukas idee luua tugigrupp anonüümsetele lapsevanematele! Seda juhtima kutsutakse samas majas elav psühholoog Kärt (Karolin Jürise), ootamatule ideele loobib kaikaid kodarasse oma nina igale poole toppiv ühistu esinaine Regina (Lee Trei), kes ühtlasi paistab varjavat suurt saladust.

Eva elus mängivad tähtsat rolli ka tema ema Valve (Hilje Murel) ning Meelise isa Heino (Margus Jaanovits). Vanematena on mõlemal rohkem kogemust kui noortel, kuid kas oma täisealiste laste ellu sekkuda on ikka õige, selles osas on Valvel ja Heinol erinev arusaam. Kõigi suhete ja sündmuste keskel on aga 5-aastane Anna, kelle käest vanemad ja vanavanemad ei taipa isegi küsida, mida laps kõigest toimuvast arvab.

Kanal 2 ekraanile jõudev uus kodumaine telesari «Sinu, minu, meie» annab võimaluse vaadata lapsevanemaks olemisele üllatava ja humoorika nurga alt. Isegi, kui vaataja pole veel lapsevanem, on ta ise kellegi poeg või tütar. Kas ema või isana saab üldse läbi kukkuda või on selles rollis võimalik erineval moel hakkama saada?

«Sa võid seda pikalt ette planeerida. Kõike õigesti teha. Ainult parimate kavatsustega tegutseda. Olla kindel, et ei eksi milleski. Ainult, et sellest päevast, mil sinust saab lapsevanem, läheb kõik hoopis teisiti. Ja sulle võib tunduda, et sina üksi oled see, kes lapsevanema rollis läbi on kukkunud. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina, on veel. Kui tugigrupis käivad inimesed, kes soovivad vabaneda mõnest oma pahest, näib see igati mõistetav. Aga mida võiks tähendada see, kui tugigrupis käivad lapsevanemad?» kirjutab stsenarist Eleonora Berg sarja tutvustuseks.

Sarjas tehib pooljuhuslikult spontaanne tugigrupp – Anonüümsed Lapsevanemad –, kus käivad koos emad ja isad. Keegi neist ei soovi avalikult tunnistada, et on selles rollis hädas või lausa läbi kukkunud. Olla ema või isa – seda peaks ju iga inimene oskama? Aga ei oska. Nii otsustavadki kolm noort naist luua tugigrupi. Nende üllatuseks selgub, et lapsevanemaid, kes peavad end samamoodi läbikukkunuks, on rohkem kui oodatud ning naljaga pooleks loodud grupist saab aja jooksul omamoodi eksklusiivne klubi, kuhu kuulumine võib ühel hetkel olla elu ja surma küsimus.

Hoogne ja humoorikas telesari toob ekraanile värsked näod ja ehedad emotsioonid, erinevad žanrid vahelduvad nii, nagu see on ka päris elus: kord on kõik hästi, siis jälle löövad lained üle pea kokku. On armastust ja vihkamist ning jagub ka saladusi.