Tegu on stseeniga filmist «Kuum ja kole» (The Hottie and the Nottie, 2008), mis jutustab nohikust, kel tuleb kaunitari (Paris Hilton) südame võitmiseks «läbi murda» tolle parimast sõbrannast, kes juhtub olema eriti groteskse välimusega. Nagu filmi tarkusetera ütleb, siis on parimate sõbrannade «pandavus» tavaliselt pöördvõrdeline...

Seltskonnatähest hotelliketipärijanna Paris Hilton oli 2000ndate alguses kuum nimi ning tema tõsielusaade «Lihtne elu» (2003–2007), milles rikkurpreilid maale elama kupatati, osutus selliseks hitiks, et seda on Eestiski püütud järgi teha.

Vaata stseeni:

Paraku ei läinud Hiltoni toodetud 9-miljonilise eelarvega komöödial sama hästi ning see teenis kinokassades tagasi vaid 1 miljoni ning Paris Hiltonile ühe häbiväärse Kuldvaarika (halbade filmide auhind). Labasevõitu filmi ei ole kahjuks õnnistatud ka retromenuga ja õnnetuseks pole see ka «nii halb, et lausa hea». Filmiportaali IMDB edetabelites paikneb see hindega 2,2 palli 10st altpoolt 7. kohal ning on seega üks halvemaid filme, mis kunagi tehtud.

Oma napakas võlu on filmil siiski ja eestlaste jaoks seisneb selle väärtus suuresti asjaolus, et selles Eesti näitlejat üles astumas näeb. Tänane sünnipäevalaps, kes on muuhulgas üles astunud Elon Muski õe erootilise maiguga kirefilmides ja mängib Bruce Willise kõige uuemas ulmemärulis, kehastab Paris Hiltoni filmis üle mõistuse kuuma ning igatipidi üle võlli suurepärast noort meest, kelle põhiliseks funktsiooniks kogu loos oli nohikust peategelast eriti haleda vennikesena näidata. Isegi kui film ei leidnud suuremat menu, siis Urbi üle tuleb uhkust tunda, kuna pole just palju eestlasi, keda Hollywoodis nii suur edu saatnud on.