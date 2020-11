24-aastane Anya Josephine Marie Taylor-Joy võib oma kahe tosina eluaasta kohta olla oma saavutuste ja valikutega ülimalt rahul: kui tüüpiliselt liigub noorte Hollywoodi näitlejannade trajektoor tippu üsna sissekäidud rada pidi ehk läbi romantiliste tegelaskujude, siis – hüpates viimastel aastatel põhjalikult muutunud filmitööstuse uue ajastu laineharjale – on ta suutnud endale lühikese ajaga luua mitmekesise rolliportfoolio, mis on tunnistuseks tema võimekusele mängida väga eriilmelisi ja ka keerulisi karaktereid. Olles tänaseks kinolinal üles astunud kuus aastat, pole kahtlustki, et see särav noor näitlejanna on loodud suurteks rollideks, mis pole jäänud kahe silma vahele ei Briti filmi- ja teleakadeemial ega ka Cannes'i filmifestivali žüriil, kes näitlejannat oma tõusvate tähtede programmides on ära märkinud.