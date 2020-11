TREILER ⟩ Üksikemast füüsikut ähvardab oht uut tööd otsides iseennast kaotada

«Mäletan, et filmi mõte köitis mind kohe. Seda enam, et filmi lavastaja pakkus mulle peategelase Sandra rolli. Mängida füüsikut, kes on ühtäkki kaotanud töö ning kes tagatipuks kasvatab üksinda last, oli väga huvitav väljakutse. Lavastaja Kaupo Kruusiaugu soov oli algusest peale luua teistsugune, minust endast erinev karakter. Filmi põhilised teemad – tööotsimine ja oskamatus sotsiaalselt lävida – on kahtlemata igal ajal aktuaalsed,» leiab Sandrat mängiv Mari Abel.