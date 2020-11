EDETABEL ⟩ Milline kiilakas staar Hollywoodis enim pappi kokku kühveldab?

Sotsiaalmeediaväljaanne StatsPanda pani ritta Hollywoodi kuulsaimad kiilakad ning lõi kokku rehnuti, mis selgitab välja, kelle filmid kinokassades enim tulu on kogunud. Kiilaspeade kuningaks võib tabeli põhjal pidada Samuel L. Jacksonit, kelle osalusega filmid on kokku teeninud 27,5 miljardit dollarit. Esikümnest jäid napilt välja veel Terry Crews, John Malkovich ja Billy Zane.

Mõistagi ei peegelda filmide tulu otseselt meeste sissetulekuid – see on juba hoopis teine edetabel. Küll aga annab tabel aimu sellest, kes on tuntuimad ja menukaimad kiilaspead ekraanil.