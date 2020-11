UUS SERIAAL ⟩ Loe, mis seriaal «Pilvede all» asemel Kanal 2s jooksma hakkab

Sarja stsenarist on «Pilvede all» kirjutaja Eleonora Berg. Samuti on kaamera taga sama kahurvägi mis armastatud «pilvedel». Ka tegevustiku keskmes on taaskord naised, kuid keskseks teemaks peaasjalikult lapsevanemaks olemine.

Kanal 2 ekraanile jõudev uus kodumaine telesari «Sinu, minu, meie» annab võimaluse vaadata lapsevanemaks olemisele üllatava ja humoorika nurga alt. Isegi, kui vaataja pole veel lapsevanem, on ta ise kellegi poeg või tütar. Kas ema või isana saab üldse läbi kukkuda või on selles rollis võimalik erineval moel hakkama saada?

«Sa võid seda pikalt ette planeerida. Kõike õigesti teha. Ainult parimate kavatsustega tegutseda. Olla kindel, et ei eksi milleski. Ainult, et sellest päevast, mil sinust saab lapsevanem, läheb kõik hoopis teisiti. Ja sulle võib tunduda, et sina üksi oled see, kes lapsevanema rollis läbi on kukkunud. Õnneks selgub, et selliseid nagu sina, on veel. Kui tugigrupis käivad inimesed, kes soovivad vabaneda mõnest oma pahest, näib see igati mõistetav. Aga mida võiks tähendada see, kui tugigrupis käivad lapsevanemad?» kirjutab stsenarist Eleonora Berg sarja tutvustuseks.

Sarjas tehib pooljuhuslikult spontaanne tugigrupp – Anonüümsed Lapsevanemad –, kus käivad koos emad ja isad. Keegi neist ei soovi avalikult tunnistada, et on selles rollis hädas või lausa läbi kukkunud. Olla ema või isa – seda peaks ju iga inimene oskama? Aga ei oska. Nii otsustavadki kolm noort naist luua tugigrupi. Nende üllatuseks selgub, et lapsevanemaid, kes peavad end samamoodi läbikukkunuks, on rohkem kui oodatud ning naljaga pooleks loodud grupist saab aja jooksul omamoodi eksklusiivne klubi, kuhu kuulumine võib ühel hetkel olla elu ja surma küsimus.

Hoogne ja humoorikas telesari toob ekraanile värsked näod ja ehedad emotsioonid, erinevad žanrid vahelduvad nii, nagu see on ka päris elus: kord on kõik hästi, siis jälle löövad lained üle pea kokku. On armastust ja vihkamist ning jagub ka saladusi.

Sarja peaosades astuvad üles Britta Soll, Karolin Jürise, Laura Kukk ja Doris Tislar, läbivates kõrvalosades mängivad Ott Kartau, Lee Trei, Margo Teder, Hilje Murel, Margus Jaanovits, Kristjan Kasearu, Ingmar Jõela, Angelika Mikk, Klaudia Tiitsmaa, Merle Parts, Lauri Liiv, Külli Reinumägi jt. Lavastaja Toomas Kirss, režissöör Mirjam Marjatta Olesk, operaator Martin Randalu.

Tutvu peategelastega

Eva (Doris Tislar)

Kunstiõpetaja. Tänapäevane lillelaps. Lahutamas. 5-aastase tütre ema. Naine, kes alles otsib end, kuid mitte ei leia. Vabadust armastav unistajahing, kes õpetaja ameti valis matemaatikaõpetajast ema survel, nagu ka oma esimese abikaasa, Meelise. Kohaneda pole tal õnnestunud ei töö, abielu ega emarolliga. Elu koos väikese Annaga on Eva jaoks ikka veel väljakutse.

Iris (Britta Soll)

Optometrist. Üksikema. Teismelise poja ema. Naine, kes muudkui teeb ja tegutseb. Hakkaja optimist. Iseseisev ja isemeelne, kuid emana lootusetu klammerduja. Kui saaks, hingaks ka õhu poja eest ära. Mõtleb ja räägib kahe eest, mõistmata, miks teismeline temast järjest kaugeneb. Emana arvab end täpselt teadvat, mida Siim tahab ja vajab, tulemata selle peale, et poisilt endalt küsida. Hoolib ja hoolitseb ega mõista miks poeg seda vääriliselt ei hinda.

Mia (Laura Kukk)

Näitleja. Abielus. Endal lapsi pole, abikaasal endise pruudiga on. Unistab ilusast elust, mis tähendab head meest, kena kodu ja edukat karjääri. Esimesed kaks on olemas, kuid erialast tööd vabakutselisena napib. Suurt rolli oodates püüab koduperenaisena toime tulla abikaasa eelmisest suhtest sündinud lapse ja tema emaga.

Kärt (Karolin Jürise)

Psühholoog. Äsja vallandatud. Vallaline. Lapsi pole. Elab Eva, Irise ja Miaga samas kortermajas ning satub läbi juhuse kolmiku loodud tugigruppi juhtima.