GALERII JA TREILER ⟩ «Litside» jätkusari «Naiste sõda» toob ekraanile põnevad ajaloolised isikud

Avaosa viib vaataja 1940. aasta vana-aasta õhtusse, jutustades lugu mitmest aspektist. See õhtu on jäänud kultuurilukku väga süngena – Estonia teatris algama pidanud opereti «Nahkhiir» esietendus peatati pärast avamängu, sest otse lavalt küüditati ära noor primadonna Gerda Murre. Kuna ta oli kuuendat kuud rase, siis «halastati» talle: maha ei lastud, ent mõisteti kahekümne viieks aastaks sunnitööle. Tema abikaasa Ülo Maramaa oli Eesti Päästekomitee juht, kes oli arreteeritud juba päev varem. Mees andis jõhkra piinamise käigus üles 67 inimest, nende hulgas ka oma naise. Gerda Murret ootas sama saatus: tal peksti esimesel ülekuulamisel nägu sassi ja mitu hammast välja, jalahoopide tõttu sündis vagunis Siberisse laps enneaegselt ning tema saatusest ei saanud Gerda Murre kunagi teada. Samal ajal pidutses punane eliit parimates restoranides, ohvitseriprouadel seljas kaupluseakendelt kiiruga ostetud kombineed ja öösärgid. Kõik need seigad elustuvadki sarja avaosas.