10 lõbusat hea tuju filmi, mida PÖFFile vaatama minna

Režissöör: Nacho Álvarez

Film nagu karaokepidu, mida me kõik aeg-ajalt vajaksime.

*

1970ndatel, kui riik vaevles diktatuuri režiimi tsensuuri käes, on noorel tantsijannal Marial raskusi enese vabalt väljendamisega, et oma ellu veidigi rõõmsaid värve tuua. Ta püüdleb oma unistuse poole – saada teletäheks – ja tema lugu jutustatakse läbi Raffaella Carra unustamatute hittide.

Maria põgenemine peigmehe juurest kiriku altari eest Roomas ja lend Madridi on üks selle muusikali pöördepunktidest. Varsti võetakse ta telesaate tantsutruppi, millest saabki alguse põnev muusikal täis kirevaid värve, rõõmu ja tolleaegset muusikat, kuhu on põimitud ka mõned kuulsad ühiskonnakriitilised laulud.

Algaja režissöör Nacho Álvarez näitab 70ndate Hispaania ühiskonna eri tahke ajal, mil riik ootas pikisilmi diktatuuri alt vabanemist ja valmistus ärkama välismaailmast tulevate ideede põhjal. Kui te veel pole kursis sellega, kes on Raffaella Carrà, tuleb tulla Lõunasse ning minna kaasa hea tuju ja optimismiga, mida filmi karakterid endas kannavad. Vaatamata paarile värske režissööri «näpukale» jääb kinost lahkudes näole naeratus, sest see film on nagu karaokepidu, mida me kõik aeg-ajalt vajaksime.

Režissöör: Johan Skog

Tõeline energiapomm!

*

Tõeline energiapomm Rootsi provintsist pärit puudega inimestest, kes vallutavad New Yorgi moelava.

Ühel heal päeval saab Glada Hudiku – puuetega inimestega tegelev teater – juht kirja: «Tere, Pär! Minu nimi on Emma. Kogu oma elu olen ma unistanud modelliks saamisest. Usun, et mul on olemas selleks vajalik karisma, mida kinnitab ka tuttav fotograaf. Kas te saaksite mind aidata?»

Siit edasi algab pöörane teekond, täis eneseületamist ja eelarvamuste kummutamist, aga ka palju usku, lootust ja armastust. Emma, Nicklas, Ida, Alexander ja Kitty tõestavad, et kõik inimesed on võrdsed, kõik on unikaalsed, kõigil on õigus unistada ja oma unistusi teoks teha.

Nakatav ja inspireeriv lugu, mis ülendab vaatajat.

Naljakas – tõsi, mitte kõigile!



*

«Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas» lavastaja Rasmus Merivoo uus film! Vanemad viivad nutisõltlastest lapsed maale vanaema juurde päriseluga tutvuma. Lapsed ei viitsi tööd teha ja meisterdavad krati. Elu alevis võtab uued tuurid.

Tempokas romantiline komöödia.

*