TÄNA TELES ⟩ Miks hakkas Emily Blunt «Homse piiril» võttel ahastusest nutma?

Kassahitist põnevus-märul leitnant Billist (Tom Cruise), kes peab koos eriväelase Ritaga (Emily Blunt) peatama tulnukate invasiooni. Ründajate vastu enesetapumissioonile saadetud Bill hukkub lahingus mõne minutiga. Füüsiline kontakt tulnukaga käivitab aga «ajasõlme», nii et Bill ärkab igal järgmisel hommikul uuesti ellu ja peab selle lahingu uuesti maha pidama – kuni leiab mooduse, kuidas sellest võitjana välja tulla. Tal on abiks eriväelane Rita, kes on tapnud rohkem tulnukaid kui ükski teine inimene. Nendest sõltub, kas sissetungijad õnnestub hävitada ja planeet päästa.