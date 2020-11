TÄNA TELES ⟩ Liam Neesoni karjääri viimases märulis lendab verd laias kaares

Kaljumäestiku uhkes suusakuurordis Kehoesses on termomeetripügal langenud miinus kahekümnele. Kohalik politsei on harjunud rahuliku jõudeeluga, kuni linna tagasihoidliku lumesahajuhi Nels Coxmani (Liam Neeson) poeg narkoparun Viikingi (Tom Bateman) käsul tapetakse. Raevunud ja suurte masinatega varustatud Nels asub kartelli ühe mehe kaupa laiali lammutama. Kui surnukehad hakkavad kuhjuma, põhjustavad tema teod jõugusõja Viikingi ja tema pikaajalise rivaali, põlisameeriklasest maffiabossi Valge Härja (Tom Jackson) vahel. Jõugusõda võtab kiiresti tuurid sisse ja väikelinna säravvalged künkad valguvad peagi verest punaseks. Film ei sobi alaealistele.

Tegu on Norra-Taani-Rootsi filmi «Kadumise järjekorras» (In Order of Disappearance, 2014) uusversiooniga. Originaalis mängis peaosas Stellan Skarsgård.