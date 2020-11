GALERII ⟩ Esilinastus kultuskomöödia «Tulnukas» looja Rasmus Merivoo uus film «Kratt»

«Krati» tegevus kannab meid suveunne suikunud alevisse, kuhu nutisõltlastest lapsed puhkama saadetakse. Lapsed ei viitsi tööd teha ja meisterdavad krati, mispeale võtab elu maakohas uued, küllaltki verised tuurid. Tegu ei ole klassikalise lastefilmiga, samas töötab see ka noorema vaataja peal.

Just Filmi juhi Mikk Granströmi sõnul on tegu ühe viimaste aastate parema noortefilmiga. «Režissöör on suurepäraselt toonud vaataja ette krati tõlgenduse, ja mis seal salata – seda ka väga naljakalt ning omanäoliselt,» sõnas Granström.