KIUSUBOSS ⟩ Režissöör pihib: kuidas kiuslik Trump ennast «Üksinda kodus» filmi sisse pressis

Lavastaja rääkis väljaandele Insider , et tulevase vastuolulise presidendi sattumine filmi polnud sugugi planeeritud – peategelase Kevini seiklustesse New Yorgis sattus juba toona kurikuulus ärimees ainuüksi seepärast, et Trump seda vastutasuks oma hotelli kasutamisele võtteks lihtsalt nõudis.

62-aastane Columbus meenutab, et kõik sai alguse sellest, et neil oli vaja uhket New Yorgi hotelli ning väljavalituks osutus The Plaza Hotel, mis kuulus Trumpile. «Ta ütles, et okei, filmige. Me maksime selle eest, aga siis tuli lisatingimus: Plazat saame kasutada ainult siis, kui tema ka filmi saab,» sõnas režissöör. «Niisiis leppisime kokku, et Trump saab filmis osaleda. Kui Trump hiljem testvaatamisel ekraanile ilmus, juhtus midagi kummalist: publik hakkas hõiskama! Ütlesingi siis monteerijale, et las jääb sisse. Las see publikul üks lõbus koht. Aga ta sai ikkagi filmi sisse läbi kiusu.»