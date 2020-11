NÜÜD KINOS ⟩ 6 värsket filmi, mida sel nädalal vaatama minna

«Tule eemale: Peeter Paani ja Alice'i esimesed seiklused»

«Räige reede»

Aasta 2020 on olnud niigi luupainajalik, aga novembrikuine 13 ja reede saab olema lausa räige. Just siis jõuab kinno sõna otseses mõttes terav (ja teravmeelne) õuduskomöödia «Räige reede», mille peategelasteks on keskkoolitüdruk ja armutu sarimõrvar. Millie (Kathryn Newton) püüab Blissfieldi keskkooli verejanulistes koridorides ellu jääda. Ent kui tema tee ristub linna kurikuulsa sarimõrvari Lihunikuga (Vince Vaughn), muutub populaarsete tüdrukute poolt armastatud koolikiusamine ja muud mured kuidagi tähtsusetuteks. Kui Lihuniku müstiline pistoda nende kahe kehad ära vahetab, on Milliel kõigest 24 tundi, et oma keha tagasi saada, sest vastasel juhul jääbki ta ringi liikuma keskealise maniakina. Probleem on selles, et 17-aastane tüdruk näeb välja nagu hiiglasekasvu tagaotsitav kurjategija, samas kui too näeb välja nagu Millie ning läheb oma verejanu rahuldama kõigi poolt palavalt oodatud koolipeole...